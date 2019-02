Demi për Haradinajn: Si mund të kërcënohet me izolim ndërkombëtar dikush që në një botë normale as kryetar katundi s’do zgjidhej

Analisti Agron Demi, ka qenë i ashpër në një kritikë ndaj kryeministrit të vendit, Ramush Haradinaj.

E ka kritikuar se Haradinaj ka qenë i kushtëzuar edhe në politikë të brendshme.

“Ramushi s’ka çka i bënë Labinot Tahirit kur e kushtëzon se kush me qenë ministër, s'ka çka i bon Dardan Gashit që e ka në dorë një votë në parlament, s'ka çka i bënë Radojçiçit se ai vendos për koalicionin... se për SHBA as që ja ninë”, ka shkruar Demi në Facebook.

“Qysh mundesh me kërcënu me izolim ndërkombëtar dikë i cili në një botë normale as kryetar katundi nuk kish mund me u zgjedhë?!”, ka thënë ai.