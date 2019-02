Pacolli: Përfshirja e SHBA-së në këto momente, bekim për Kosovën - të respektojmë kërkesën e Trumpit

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Behgjet Pacolli, po kërkon një takim të përbashkët, urgjent, të të gjithë udhëheqësve politikë të Kosovës me miqtë e SHBA-së dhe të perëndimit për të, siç thotë ai, “koordinuar veprimet tona, cilat do qofshin ato por që shkojnë në interesin e miqësisë më aleatet tonë perëndimor dhe në interesin kombëtar”.

Në një postim në Facebook, Pacolli, që njëherësh është edhe ministër i Jashtëm, ka thënë se miqësitë mes njerëzve, por dhe ato mes shteteve, kanë nevojë për veprime të përditshme, që të mbijetojnë dhe të jenë afatgjata, “ashtu si një pemë që ka nevojë për ujitje çdo ditë, përndryshe thahet”.

“Ne, popull i Kosovës, duhet të jemi mirënjohës që SHBA-ja, gjithmonë e ka potencuar e sidomos ditët e fundit, miqësinë me ne. Me letrat e Presidentit Trump drejtuar presidentit Thaçi apo dhe me letrat e tre institucioneve kryesore të SHBA-së është vërtetuar qartë se SHBA-ja e do përkryerjen e shtetndërtimit të Kosovës. Kjo përfshirje e SHBA-së që dëshiron forcimin tonë, integrimin tonë, njohjen tonë prej Serbisë, është një bekim për ne! Kjo duhet të kuptohet posaçërisht dhe të mbahet parasysh!!!”, ka thënë Pacolli, raporton Koha.net.

Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë kosovare, thotë se “ne nuk jemi qendër e botës dhe as kemi për të qenë ndonjëherë, ndaj duhet ta vlerësojmë lart këtë pozicionim të radhës nga SHBA-ja në favorin tonë”.

“Ne duhet të gjejmë zgjidhjen e duhur, që të respektojmë çdo kërkesë të miqve tanë e që janë në interesin tonë. Ne, gjithë institucionet tona, duhet të flasim me një zë si na kërkoi Presidenti Trump. Këto letra brenda një kohe kaq të shkurtër, mesazhet e tyre në përputhshmëri me njeri-tjetrin, janë rast që ne të forcohemi mes vete dhe jo të ndahemi! Ndaj unë ftoj për një takim të përbashkët, urgjent, të të gjithë udhëheqësve politikë të Kosovës me miqtë tanë të SHBA-së dhe të perëndimit për të koordinuar veprimet tona, cilat do qofshin ato, por që shkojnë në interesin e miqësisë më aleatet tonë perëndimor dhe në interesin kombëtar”, theksoi Pacolli, ndërsa shtoi në fund se, “koha nuk pret, është momenti i vendimeve të mëdha”.

Kujtojmë se presidenti Donald Trump, në një letër dërguar kohë më parë presidentit Thaçi, kishte kërkuar përmbajtje “nga veprimet të cilat mund ta vështirësojnë arritjen e marrëveshjes” për paqe me Serbinë.