Moti në Kosovë këtë javë fillon me diell e temperatura pranverore

Ditët e para të javës do të karakterizohen me mot të kthjellët dhe temperatura pranverore, si rrjedhojë e shtrirjes së fushave anticiklonike përgjatë Mesdheut dhe rajonit tonë, derisa rryma të ngrohta ajrore nga Mesdheu do të sjellin rritje të temperaturave.

Mirëpo, sipas parashikimeve të fundit, në fundjavë një vorbull ciklonike me masa të ftohta ajrore nga veriu i kontinentit, pritet të depërtojë mbi vendin tonë, ku mund të sjellë mot të ftohtë me reshje shiu dhe bore.

Nën kushtet e një moti stabil, pa qarkullim të mjaftueshëm ajror, me mundësi edhe për mjegull, vlerat e cilësisë së ajrit do të përkeqësohen, gjatë ditës mund të zbresin në vlera normale, e në orët e mbrëmjes do të rriten në vlera të pashëndetshme, transmeton KosovaPress.

Nesër, mot i butë, kryesisht i kthjellët dhe me diell. Në mëngjes në vise të ulëta mundësi për mjegull.

Të enjten pjesërisht vranët. Në mëngjes në vise të ulëta mundësi për mjegull. Në mbrëmje vranësirat shtohen.

Të premten, kryesisht vranët. Ditën priten reshje shiu, e në vise malore borë. Në mbrëmje reshjet e shiut mund të përzien edhe me borë.

Temperaturat e ajrit do të shënojnë rritje të ndjeshme mbi vlera mesatare. Minimalet do të luhaten nga -1C deri në 1C, e ato maksimale nga 10C deri 13C, e ditën e premte pritet të zbresin në 6C.

Do të fryj erë e lehtë dhe mesatare nga veriu dhe jugu 1-4m/s.

Shtypja atmosferike do të mbetet e lartë mbi vlera normale.