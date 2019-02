PD vendos unanimisht pro djegies së mandateve

Lulzim Basha ka organizuar sot një mbledhje me grupin parlamentar të Partisë Demokratike ku u vendos pro djegies së mandateve, raporton Shqiptarja.

Grupi Parlamentat i Partisë Demokratike ka vendosur unanimisht pro propozimit të kryedemokratit Lulzim Basha lidhur me djegien e mandateve. Vetë Basha doli në një deklaratë për shtyp ku njoftoi vendimin e marrë gjatë mbledhjes. Ai tha se ky vendim erdhi për shkak të gjendjes së emergjencës kombëtare të krijuar në vend për të cilën fajësoi qeverinë e cila sipas tij është e përfshirë në vjedhje votash dhe afera korruptive. Basha tha se në grupin parlamentar të PD-së u vendos autorizimi i tij për ndjekjen e hapave të mëtejshëm në përputhje me statutin e partisë.

"Ju njoftoj me vendimin që grupi mori me votë unanime. Duke pasur parasysh gjendjen e emergjencës kombëtare ku ndodhet vendi për shkak të kapjes së qeverisë në flagrancë duke vjedhur votat e shqiptarëve si dëshmojnë dhe dosjet e publikuara nga mediat ndërkombëtare, për shkak të kapjes në afera korruptive dhe kriminale, eliminimit të kuvendit, të gjykatës kushtetuese, Kushtetueses, kapjes së sistemit të drejtësisë, paralizës së shtetit, shtypjes sistematike dhe dhunimit të të drejtave themelor të lirive të shqiptarëve që kanë shkaktuar një situatë të paprecedentë, të krizës ekonomike, emigracionit, duke mbështetur zgjidhjen e ofruar nga opozita e bashkuar, të një qeveri tranzitore të gatshme për të ndërmarrë hapat e nevojshëm që do të garantojnë zgjedhje të lira e të ndershme, hapjes se negociatave në BE, përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme të parakohshme paralamentare vendosi unanimisht djegien e mandateve në kuvendin e dalë me votat e krimit de mafies, zgjedhjeve të manipuluara të 2017. Grupi autorizoi kryetarin e partisë të ndjekë hapat e mëtejshëm në përputhje me statutin e partisë", tha Basha.

Gjatë mbledhjes deputetët e PD kanë vendosur që të mandatohet kryetari Basha që të mbledhë këshillin kombëtar për marrjen e vendimit përfundimtar. Gjithashtu është vendosur ngritja e një grupi pune për teknikalitet. Pjesë e këtij grupi do të jenë individë brenda PD që njohin ligjin dhe procesin zgjedhor.

Report Tv mëson se emrat e propzouar kanë qenë Gazment Bardhi, Oerd Bylykbashi, Enkelejd Alibeaj, Clirim Gjata dhe Ivi Kaso.

Ish-kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha është shprehur pro vendimit të kredemokratit Basha lidhur me propozimin për djegien e mandateve.

Noka ka thënë se PD duhet t'i bashkohet qytetarëve, sepse nuk mund të vazhdojnë të qëndrojnë një opozitë fasadë.

Edhe Andon Frrokaj i cili është shprehur pro djegies së mandateve e ka lidhur vendimin e tij me protestën e 16 shkurtit dhe pjesëmarrjen qytetare e cila. sipas tij. ishte një miratim se PD është shumicë.

Deputeti demokrat Edmond Spaho ka thënë se PD nuk duhet të lëkundet nga vendimi për djegien e mandateve.