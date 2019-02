Haradinaj: Amerika nuk ka nevojë për zëdhënës në Kosovë

Ka përfunduar takimi në mes krerëve të shtetit dhe Ekipit Negociator. I pari që foli pas këtij takimi, ishte kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj, i cili tha se Amerika nuk ka nevojë për zëdhënës.

“Amerika flet vet. As unë, as presidenti nuk jemi zëdhënës të Amerikës. Ata flasin vet, dinë me folë vet”, u shpreh kryeministri.

Këto komente ai i bëri pas takimit të liderëve ku po diskutohet për dialogun dhe taksën 100% ndaj mallrave serbe.

“Kemi një dakordim për platformën e Kosovës në dialog. Tani procedurat tjera janë një konfirmim nga vetë delegacioni shtetëror, në mënyrë që të kalojë në Parlamentit”.

“Platforma është një dokument i qëndrueshëm, i parimeve por edhe i qëndrimeve që ka Kosova në dialog. Buron nga kushtetuta, i obligohet kushtetutës, mbron kushtetutën e vendit dhe unë personalisht i jep përkrahje”.

“Nëse LDK e VV nuk marrin pjesë në delegacion ata mund të japin kontributin e vet, qoftë duke e përkrahur platformën qoftë duke i dhënë komentet e veta”, tha ai.

​Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka deklaruar se platforma për dialogun me Serbinë, i obligohet kushtetutshmërisë dhe është një garancë.

Haradinaj pas tha se nuk kanë biseduar për taksën. Sipas tij, ajo qe ishte sot më rëndësi ishte platforma.