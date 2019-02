Kurti: Pushteti i një lloj politikanësh që kanë qeverisur deri sot, lejon abuzimin me minoritarin

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka thënë se rasti i abuzimit dhe dhunimit seksual të një qytetareje në moshë minore në Drenas, i cili u publikua së fundmi, e ka tronditur.

Abuzimi i saj, thotë Kurti, fillimisht prej mësuesit e më pas prej policit, ku kishte shkuar të gjente mbrojtje, ‘të trishton’.

“Kjo është gjendja ku e kanë prurë shtetin dhe shoqërinë njerëzit që e kanë bërë njësh detyrën zyrtare e profesionale me krimin e kthyer në rutinë të përditshme, njerëzit që bëjnë çfarë të tjerët as s'e imagjinojnë dot vetëm pse munden, njerëzit që e dinë se ata nuk i ndjek ligji kurse viktimat e tyre nuk do t'i mbrojë ligji. Ne duhet të tregojmë se shumica jonë nuk e duron abuzimin e atij që ndodhet në pozitën e të dobëtit. Shumica e mësuesve, shumica e policëve, shumica e mjekëve, shumica e qytetarëve, duan dhe do të solidarizohen me më të dobëtit. Prandaj e përkrah protestën qytetare, e më vjen keq që nuk jam aty, sepse gjendem në një vizitë zyrtare në Seul të Koresë së Jugut”, ka shkruar Kurti në Facebook.

Sipas Kurtit, kulturën e pandëshkueshmërisë, kulturën e abuzimit me pushtetin, “e kemi peshqesh nga një lloj i caktuar politikanësh që kanë qeverisur deri më sot”.

“Pushteti i tyre krijon lejen e abuzimit me të dobëtin, të varfrin, gruan, vartësin, minoritarin, sipas modelit mujshar të pushtetit të vjetër”, ka thënë tutje Kurti.