​Pantina kërkon barazim të pagës minimale në sektorin privat me atë publik

Deputetja nga radhët e Partisë Socialdemokrate, Shqipe Pantina ka thënë se pas votimit të Projektligjit për Pagat në sektorin publik, kanë synim që të barazojnë pagën minimale në sektorin privat me atë të sektorit publik.

Ndërkohë që votimin e projektligjit për pagat në sektorin publik e ka konsideruar fitore.

Pantina tha se me ligjin e votuar për pagat në sektorin privat nuk do të mund të abuzohet më me çështjen e pagave për këtë sektor.

“Ndonëse ligji nuk është më i miri i mundshëm, ka disa mangësi, megjithatë për herë të parë në Kosovë çështja e pagesave nga buxheti i shtetit për të punësuarit në sektorin publik po rregullohet me ligj dhe ai nuk po i lihet siç ka qenë më herët kur secili subjekt politik dhe kryesisht ato që kanë qenë në pushtet e kanë përdorur pretekstin, gjegjësisht rritjen e pagave si instrument për të tregtuar me vota. Tani e tutje ky mjet i është hequr nga dora atyre partive që duan apo kanë dashur të abuzojnë me çështjen e pagave në sektorin publik”, tha ajo.

Ajo tha se fitore tjetër e konsiderojnë uljen e dallimit në mes të pagës më të lartë në sektorin publik dhe asaj më të ulët, transmeton kp.

“Fitore të dytë që e konsiderojmë është se ndonëse nuk kemi arrit në masën që e kemi dëshiruar, megjithatë e kemi ulur dallimin në mes pagës më të lartë në sektorin publik dhe asaj më të ulët, tani dallimi është 1 me 10 dhe jo siç ka qenë më herët 1 me 17. Beteja jonë nuk do të ndalet këtu, e ardhshmja në fushën e pagesave është që paga minimale në sektorin privat të rritet dhe të paktën të barazohet me atë të sektorin publik që është 239 euro. Besojmë që gjatë ditës do të plotësohen edhe kushtet tona të tjera, siç është ligji i dialogut që është aktualisht duke u diskutuar në seancë”, tha ajo.