Nagavci padit Haxhiun për shpifje

Deputetja e VV-së, Arbërie Nagavci, ka paditur për shpifje deputeten e AAK-së, Teuta Haxhiu.

Në një njoftim nga Vetëvendosje thuhet se Nagavci dorëzoi padinë personalisht në Gjykatën Themelore në Prishtinë.

Padia vjen pasi dy deputetet ishin përplasur në mbledhjen e Komisionit parlamentar për Arsim kah mesi i janarit, me ç’rast Haxhiu kishte akuzuar Nagavcin se i ka plaçkitur mësimdhënësit duke iu mbajtur trajnime me pagesë.

Përplasen deputetet e AAK-së dhe të VV-së, Nagavci e quan Haxhiun “budallaqe”

Nagavci e kishte quajtur Haxhiun “budallaqe” dhe i kishte thënë se problemin do ta zgjidhnin në gjykatë.

Përplasja kishte vazhduar për disa minuta edhe pas mbledhjes së Komisionit Parlamentar për Arsim.

VV-ja thotë se Haxhiu po “përdor shpifje për të hequr vëmendjen nga kritikat për qeverinë Haradinaj”.

“Shpifjet e Haxhiut kinse në lidhje me keqpërdorimet e Nagavcit vijnë në kohën kur është shtuar kritika ndaj keqqeverisjes së Haradianajt. Ajo vazhdimisht i përdor këto shpifje për ta hequr vëmendjen nga kritikat për Haradinajn. Kulmi i tyre ishte në mbledhjen e jashtëzakonshme të Komisionit për Arsim më 14 janar 2019, të thirrur si reagim ndaj situatës me grevën e përgjithshme në sistemin arsimor. Pikërisht këtë ditë, Haxhiu nuk u mor me nxënësit si anëtarë e Komisionit. Nuk u mor as me prindërit si deputete por vendosi ta bëjë rivalen politike duke gënjyer”, thuhet në njoftimin e VV-së.