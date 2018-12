Shesheli i do Rusinë e Kinën në veri të Kosovës

Lideri i Partisë Radikale të Serbisë Vojislav Shesheli ka deklaruar se është dashur menjëherë të thirret mbledhja e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me situatën në Kosovë dhe që atje të shkohet me masa serioze, përcjell mediumi serb tv pink.

Ai mendon se është dashur që nga Kina e Rusia të kërkohej t’i caktojnë kontingjente e veta për pjesëmarrje në KFOR, sepse, sipas tij, forcat aktuale atje nuk mjaftojnë, transmeton Koha.net.

"Sikur Rusia e Kina të caktonin kontingjentet për pjesëmarrje në KFOR, është e qartë se ata së pari do të hynin në pjesën veriore të Kosovës për ta ruajtur paqen e qetësinë dhe që përmes kufijve administrativë popullata të furnizohej me artikuj ushqimorë. Kjo do të ishte detyrë shumë e arsyeshme dhe vështirë se Rusia e Kina këtë do ta refuzonin...Unë do ta bëja këtë hap dhe ky me siguri do t’i shqetësonte amerikanët, gjermanët e francezët”, ka thënë lideri i radikalëve.

Kështu, ka thënë, Sheshel, Kosova do të detyrohej që para arritjes së rusëve e kinezëve ta hiqte taksën e ta mundësonte qarkullimin e lirë të njerëzve e të mallrave.