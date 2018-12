Engel: Kosova ka bërë çdo gjë që iu kërkua, mos-liberalizimi është tradhti e premtimeve të BE-së

Senatori republikan Eliot Engel ka thënë se është i zhgënjyer me komisionarin e Bashkimit Europian, Johannes Hahn për deklaratën se liberalizimi i vizave është shtyrë deri në vitin 2020.

Në një postim në Twitter, Engel ka thënë se Kosova ka bërë çdo gjë që i ka kërkuar BE-ja lidhur me kushtet për liberalizim.

“I zhgënjyer nga komisionari i BE-së, Johannes Hahn që tha se liberalizimi i vizave për Kosovën do të shtyhet përsëri. Kosova ka bërë çdo gjë që i është kërkuar nga BE-ja. Refuzimi i liberalizimit të vizave është tradhti e premtimeve që ka bërë BE-ja”, ka thënë Engel në Twitter.

RM @RepEliotEngel: I'm disappointed by EU Commissioner Johannes Hahn saying visa liberalization for Kosovo will be delayed again. Kosovo has done everything the EU has asked. Denying visa liberalization now is a betrayal of promises the EU made. https://t.co/HlJg7SYWAD