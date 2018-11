Vuçiqi komenton foton me “shqiponjë” të dy qeverive: M’u dukën më shumë si pula

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka komentuar mbledhjen e sotme mes Qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë.

Veç tjerash, në një intervistë për televizionin publik serb, ai foli edhe për fotografinë e delegacioneve qeveritare me simbolin e shqiponjës me duar, duke thënë se ai “më shumë më ngjan me një pulë sesa me shqiponjë”, transmeton Koha.net.

“Mua ashtu më duket, ku di unë. Po ta bënim ne atë, menjëherë do të shkonim në Hagë. Ata askund s’e mbajnë flamurin e Kosovës. A e keni parë diku në institucione të Kosovës. E kanë një Ditë të flamurit – të flamurit shqiptar”, tha Vuçiqi.