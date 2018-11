Moti sot në Kosovë

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton për motin që do të mbajë sot.

Sipas IHMK-së, sot do të mbretëroj mot kryesisht i vranët dhe kohë pas kohë me reshje shiu të intensitetit të dobët deri në mesatare.

“Do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe kohë pas kohe me reshje shiu të intensitetit të dobët deri mesatar. Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 4-5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 9-11 gradë Celsius. Shtypja atmosferike mbetet e lartë por me tendencë të zbritjes në ditët në vijim. Do të fryjë erë nga drejtimi i juglindjes me shpejtësi 1-6m/s”, njofton IHMK.