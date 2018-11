Për shkak të disa ndërhyrjeve që do të ndërmerren sot me qëllim të sigurisë në komunikacion, rruga nacionale N2, që lidh Kaçanikun me Hanin e Elezit dhe pikën kufitare me Maqedoninë, do të jetë e bllokuar prej orës 09:30 deri në 11:30 dhe pasdite nga ora 13:30 deri në 16:00.

Përmes njoftimit për media Ministria e Infrastrukturës ka bërë thirrje që qytetarët të shmangin qarkullimin në këtë rrugë për kohën e përcaktuar.