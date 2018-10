Gjuriq: Serbia s’do ta njohë asnjëherë Kosovën

Shefi i të ashtuquajturës shef i Zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Marko Gjuriq ka përsëritur qëndrimin e Beogradit zyrtar karshi Kosovës, duke thënë se nevojitet një zgjidhje kompromisi.

Ai gjatë fjalimit në Forumin e Sigurisë në Beograd tha se Serbia nuk do të njohë asnjëherë pavarësinë e Kosovës.

“Ambicia jonë është që të përqendrohemi plotësisht në atë që është e mundur si një zgjidhje. Kam dëgjuar këtu dhe po e tregoj për të shuar argumentin se "shqiptarët e Kosovës nuk duan që copa të copëtohen nga territori". Na vjen keq, por as serbët nuk duan. Ajo që nuk e shihni si të përshtatshme për ju, është e papërshtatshme edhe për ne. Por kjo do të thotë që ne duhet të kërkojmë një zgjidhje dhe një kompromis që do të na lërë të dyja me arritjen e diçkaje dhe marrjen e diçkaje në një mënyrë të civilizuar dhe paqësore dhe jo përmes një mosmarrëveshjeje. Dhe nëse dikush në Kosovë apo në bashkësinë ndërkombëtare pret që ne do të japim njohjen për ndarjen e 10.887 kilometrave katrorë të territorit tonë sovran në një pjatë argjendi dhe të mos arrijmë ndonjë lloj kompromisi për serbët, për Serbinë dhe për serbët që jetojnë në Kosovë, kjo nuk është një politikë realiste dhe nuk ka asnjë në bashkësinë ndërkombëtare apo në botë që mund ta zbatojë këtë dhe ta vë në funksion”, ka thënë ai, transmeton kp.