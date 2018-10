Sami Lushtaku është ndaluar nga policia në Cyrih për një orë

Ish-kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku është ndaluar për një orë në aeroportin e Cyrihut, dhe më pas është liruar.

Ndalimi i Lushtakut ndodhi dje. Ndërkohë, nuk dihet nëse ndalimi i tij ka të bëjë me fletarrestet e lëshuara nga Serbia ndaj Lushtakut, si njëri nga komandantët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Lajmin për ndalimin e Lushtakut e ka konfirmuar edhe avokati i Lushtakut, Arianit Koci, raporton Kosovapress.

“Ka qenë një kontroll i zakonshëm, e kanë ndaluar në procedurë të verifikimit, e pas një kohe e kanë liruar. As ata nuk e kanë pyetur lidhur me fletarrestet e Serbisë, as Lushtaku nuk i ka pyetur nëse ndalimi i tij ka të bëjë me këtë çështje”, ka thënë ai.