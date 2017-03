Italia ka kaluar në epërsi ndaj Shqipërisë.

Nga pika e bardhë i saktë u tregua mesfushori i Romës, Daniele De Rossi, transmeton Koha.net.

Migjen Basha e shkaktoi penaltinë, kurse Memushaj u ndëshkua me të verdhë për shkak të protestës.

GOOOOOOL DANIELE DE ROSSI! ITALIA GET THE FIRST ONE! #ITALIAALBANIA pic.twitter.com/Y6hOaUgOQu