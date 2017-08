Kosova me sy nga Tallini

Përfaqësuesja e Kosovës në basketboll po vazhdon përgatitjet për ndeshjen e së shtunës. Por rëndësinë e vërtetë të sfidës ndaj Estonisë, basketbollistët kosovarë do ta kuptojnë vetëm të mërkurën (sot) në mbrëmje, pasi të përfundojë ndeshja mes Estonisë dhe Maqedonisë, shkruan sot Koha Ditore.

Kjo ndeshje luhet në Tallin të Estonisë nga ora 17:30 dhe prej saj varet shumë kualifikimi i Kosovës. Lojtarët e Kosovës do të bëjnë tifo për Estoninë pasi me fitore eventuale të saj gjasat që Kosova të kalojë me sukses parakualifikimet për botërorin e vitit 2019 do të jenë më të mëdha.

Në një situatë të tillë, pra nëse Estonia fiton ndaj Maqedonisë, Kosovës i mjafton fitorja për të shkuar tutje. Nëse Maqedonia eventualisht e mposht Estoninë, atëherë gjasat e Kosovës do të jenë shumë të vogla. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.