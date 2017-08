Era Istrefi, përmes një postimi në rrjetin e saj social Twitter, ka shpërndarë remixin e këngës së saj “Redrum”.

Remixi i këngës është bërë nga “Redrum” e Era Istrefit dhe Felix Snow.

Remixi është titulluar “What So Not Remix”.

The @WhatSoNot remix of Redrum is out now! 🌹https://t.co/y4cuqumBeE