Stoponi pastrimin e fytyrës me peceta të lagëta

Pastrimi i lëkurës me peceta të lagëta është njësoj si të pastroni atë me një letër tualeti të ndotur. Fytyra juaj do të pësojë një dëm edhe më të madh sesa vetë përmbajtja e grimit.

Do të mbyllen poret, do të irritohet lëkura dhe shumë shpejt do të mplaket, shkruan Koha Ditore.

Së paku ky është konstatimi i dermatologëve, të cilët rekomandojnë që të hiqen krejtësisht nga përdorimi pecetat për pastrimin e fytyrës.

Njëra prej tyre, Ylfete Shatri nga Ordinanca “Grelorgen” shpjegon dëmet që mund të shkaktohen nga praktika e shfrytëzimit të pecetave të lagëta në fytyrë... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

