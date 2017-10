Kryeqytetasit me e-leje për ndërtim

Me qeverisjen e PDK-së në Prishtinë, kryeqytetasit do të kenë mundësi që për leje ndërtimi të aplikojnë online.

Ai në një intervistë për Rubikon të KTV-së ka thënë se një projekt të tillë do ta iniciojë menjëherë pas përfundimit të hartës zonale, e që sipas tij, do të përfundoj në vitin e parë.

“Kur të përfundojë harta zonale, e cila do të përfundojë në vitin e parë, do të ketë e-leje, aplikimi për leje do të jetë në mënyrë elektronike e cila do ta reduktojë edhe korrupsionin”, ka thënë ai.

Sipas tij, korrupsioni nuk është ndalë asnjëherë dhe nuk ka ndryshuar asgjë nga qeverisja paraprake.