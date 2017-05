Matoshi komenton vendimin për kandidimin e Haradinajt për kryeministër

Anëtari i ri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Halil Matoshi, ka thënë se vendimi për kandidimin e Ramush Haradinajt për kryeministër të vendit ishte vendimi më i mirë.

Postimi i plotë i Halil Matoshit:

Per here te pare ne jete jam rreshtu me fituesin - ky asht Ramush Haradinaj!

Kam thane se i besoj dhe ai e fitoi garen...

Ne parti hyhet me i fitu zgjedhjet dhe me marr pushtetin per me e qeverise vendin!

Asht koha me marr pergjegjesi per Atdheun, nuk asht koha e fjaleve te bukura por e vendimeve te mdhaja!!!

I Juej: Halil Matoshi

Ramush, ktheje shpresen!