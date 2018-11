Kriza Rusi-Ukrainë në fokus të Samitit të G20 në Argjentinë

Kriza mes Ukrainës dhe Rusisë, lufta tregtare SHBA-Kinë dhe ndryshimet klimatike janë në qendër të diskutimeve në samitin e G20 që zhvillohet në Argjentinë. Ndarjet në qëndrimet për këto çështje mund të thellohen.

Liderët botërorë janë mbledhur në Argjentinë për samitin e përvitshëm të G20-s mes tensioneve të reja me Rusinë dhe Ukrainën si dhe me përplasjen tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, transmeton abcnews raportimet. Presidenti amerikan Donald Trump anuloi takimin e tij me homologun rus Vladimir Putin, në shenjë proteste për shkak të sekuestrimit të 3 anijeve të Ukrainës. 24 marinarë janë arrestuar në incidentin e Detit të Zi.

Por çfarë do të diskutohet në këtë samit kaq të rëndësishëm. Sa I përket tarifave, shpresat për progres në takimin mes Trump dhe liderit të Kinës, Xi JInping, janë zbehur. Dy gjigantët ekonomikë janë në një luftë tregtare, e cila me shumë mundësi do të përshkallëzohet. Premtimet për ndryshimet klimatike do të jenë një tjetër pikë kyçe në bisedime. Presidenti francez, Emmanuel Macron është cituar nga AFP të thotë se do të refuzojë të nënshkruajë marrëveshje tregtare me bllokun Mercosur të Amerikës Jugore nëse presidenti I Brazilit, Jair Bolsonaro do të tërheqë vendin nga marrëveshja e Parisit për Klimën.

Gjithashtu samiti është edhe një test diplomatik për princin e kurorës Saudite, Mohammed bin Salman, i cili gjendet mes pyetjeve të vazhdueshme lidhur me ndonjë përfshirje të mundshme të shtetit Arab në vrasjen e gazetarit Jamal Krashoggi në Turqi. Indinjata ndërkombëtare lidhur me vrasjen e bashkëpunëtorit të Uashington Post, që u krye në konsullatën e Arabisë Saudite në Stamboll më 2 tetor, vijon pasi Kanadaja vendosi sanksione ndaj 17 shtetasve sauditë të dyshuar se kanë lidhje me vrasjen e tij. Kryeministrja britanike Theresa May do të takohet me princin e kurorës dhe do të japë një mesazh “shumë të qartë”.

Grupi i 20-ës mbledh së bashku udhëheqësit e 19 vendeve më të industrializuara në botë plus BE-në. Fokusi i samitit dy-ditor është “zhvillimi i drejtë dhe i qëndrueshëm”. Takimi i vitit të kaluar, në qytetin gjerman të Hamburgut, u shënua nga protesta të dhunshme. Në Buenos Aires, që pret takimin e parë të G20-s që do të mbahet në Amerikën e Jugut, më shumë se 20,000 policë janë angazhuar për të ruajtur rendin.