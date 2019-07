Lotus prezanton hiper-veturën e re me më shumë fuqi

Ndërsa bota admiron hiper-veturën e parë elektrik të kompanisë britanike Lotus, tani ajo ka sjellë për fansat zëvendësimin për modelet Evora 400 dhe Evora Sport 410 me motor V6.

është për Evora GT, i cili nën kofano ka motorin e Toyotës, 3.5-litër V6, i cili me ndihmën e një kompresori mekanik siguron 422 kuajfuqi.

Lotus Evora GT, po ashtu, me vetëm 1.408 kilogramë peshë dhe më shumë fuqi, shpejtësinë nga 0 deri 100 kilometra në orë e arrin për 3.8 sekonda ndërsa atë maksimale prej 303 km/h.

Gjithashtu, kjo hiper-veturë vjen me marshin manual me gjashtë shpejtësi, në dispozicion është edhe ai automatik po ashtu me gjashtë shpejtësi, si dhe me sistemin e tërheqjes me vetëm rrotat e pasme.

Sa i përket çmimit, çmimi i Lotus Evora GT fillon nga 96.950 dollarë por është i dedikuar vetëm për Amerikën Veriore./ksp