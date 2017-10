Ahmeti premton shumë investime në Dardani

Qindra banorë të lagjes Dardania ishin të pranishëm në tubimin Lëvizjes, para të cilëve folën Nënkryetari i VETËVENDOSJE!-s Dardan Sejdiu, si dhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, transmeton Koha.net.

Kryetari i Komunës Shpend Ahmeti foli për programin në mandatin e radhës, përmes të cilit do t’i shtrihen investimet në secilën lagje sipas prioriteteve kryesore që na i caktojnë vetë banorët.

“Programi jonë ka për qëllim që qytetarët e lagjeve të ndryshme të Prishtinës të ndihen të barabartë në pranimin e shërbimeve. Asnjë banor nuk duhet që të udhëtojë deri në qendër apo në lagje të tjera larg lagjes së tij për ta përdorur një fushë sporti, një park apo ndonjë rekreacion tjetër. Çdo banor duhet t’i ketë shërbimet shënde­tësore të barabarta me të tjerët, në lagjen e vet. Duke u nisur nga këto premisa dhe duke u bazuar në konceptin e njëjtë të transparencës, llogaridhënies dhe raportit me qytetarin si pronar, ne kemi përpiluar 100 Zotimet tona, të cilat do t’i realizojmë brenda katër viteve të ardhshme”, tha Ahmeti.

Ai më tej shtoi se në bashkëpunim me banorët lagjes ka përpiluar edhe listën me prioritetet e investimeve në Dardani, ku përfshihen: rregullimi i parkingjeve për banorët e lagjes; rregullimi i hyrjeve përmes projektit të NPB-së; ndërtimi i një fushe sportive; rregullimi i hapësirës tek Kroi i Bardhë; si dhe mbjellja e fidanëve në pjesën mes Termokosit dhe Stacionit të Autobusëve, njofton kumtesa partiake.

Në fjalën e tij të rastit, Dardan Sejdiu tha se lagja Dardania është një nga lagjet më të mëdha të kryeqytetit, dhe në vazhdimësi ka nevojë për korrigjime e investime. “Në mandatin e ardhshëm do të kemi përfaqësim prej secilës lagje në Kuvend Komunal. Prandaj kërkojmë votën tuaj edhe për kandidatët tanë për Kuvend Komunal. Vetëm në atë mënyrë, mund ta zhvillojmë qytetin ashtu siç duam. Katër vite më parë, ju dhamë 12 zotime, prej të cilave 11 i realizuam, e të fundit na e bllokuan në Kuvend Komunal. Kur ta kemi shumicën në Kuvend, nuk do të ketë më bllokada për Prishtinën, por do të ketë zhvillim bazuar në programin për Prishtinën, qytet në çdo lagje”, tha ndër të tjera Sejdiu.