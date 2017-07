Agjenti: Arda s’do të largohet nga Barcelona

Agjenti i Arda Turanit insiston se klienti i tij s’do të largohet nga Barcelona, transmeton Koha.net.

Turan ka shënuar 13 gola në 30 paraqitje në sezonin e kaluar, por vetëm 14 herë ishte titullar në La Liga.

Ai është i lidhur me një kalim te Arsenali, por agjenti i tij, Ahmet Bulut thotë se ai do të jetë deri në përfundim të kontratës së tij pjesë e Barcelonës.

“Arda do të qëndrojë te Barcelona. Ai ka edhe tre vjet kontratë. Ai do të bashkohet me ekipin në kampin stërvitor më 12 korrik, dhe nuk ka asgjë të re në lidhje me këtë”, ka thënë Bulut për NTV Spor.