Jardim: Jemi vetëm në gjysmë të rrugës

Trajneri i Monacos, Leonardo Jardim pas fitores ndaj Dortmundit ka thënë se e di që është vetëm në gjysmë të rrugës për në gjysmëfinale.

Monaco e mposhti në udhëtim Dortmundin në përballjen e parë çerekfinale me rezultat 2-3, dhe është në rrugë të mirë për t’u kualifikuar në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, transmeton Koha.net.

“Sa i përket çerekfinales, e dimë se jemi vetëm në gjysmë të rrugës”, është shprehur Jardim, i cili ka vlerësuar lartë paraqitjen e talentit Kylian Mbappe, i cili sonte shënoi dy gola.

“Mbappe gjithmonë po shkon përpara sa i përket zhvillimit. Ai është në vitin e tij të dytë me ne, dhe po punon shumë. Ai e kupton se çka është kërkohet, të gjithë jemi të kënaqur me performancat e tij, jo vetëm sonte. Mendoj se ai do të arrijë një nivel të lartë, gjithmonë them se: ‘përmirësoheni përmes punës së vështirë, dhe ne do ta provojmë ta ndihmojmë atë në rrugëtimin e tij’”, është shprehur Jardim.