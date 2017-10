Vuçiq e ka ditur se në Novi Pazar nuk do të pritej si Erdogani

Kryetari i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka deklaruar se e ka ditur se në Novi Pazar nuk do të pritej si Recep Taip Erdogan porse ka shtuar se po punon dhe se do të punojë më të mirën që mundet në interes për të gjithë qytetarët e Serbisë pa marrë para sysh fenë ose kombin, transmeton Koha.net.

"E di se nuk do të përshëndetem as për gjysmë të Recep Taip Erdoganit, por kam mjaft kurajë që t’iu them se kam punuar dhe po punoj më të mirën që mundem në interes për të gjithë pa marrë para sysh fenë e kombin”, citon b92 të ketë thënë Vuçiq para qytetarëve të Novi Sadit ku kishte qëndruar bashkë me kryetarin e Turqisë Erdogan.