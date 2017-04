Trump urdhrin për sulm në Siri e dha derisa po hante desert

Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump ka treguar të mërkurën se urdhrin për sulm raketor në Siri javën e kaluar, e kishte dhënë derisa ishte me liderin kinez Xi Jinping duke ngrënë desert.

“Përfunduam drekën. Pastaj kaluam në desert. Provuam pjesë të ëmbëlsirave më të mira me çokollatë, të cilat i keni parë ndonjëherë. Edhe presidenti Xi ka kaluar mirë”, tha Trump për Fox Business TV network.

Trump remembers details of cake he was eating while launching missiles, but not which country he was attacking. pic.twitter.com/TYfqXXDeCZ