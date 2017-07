Osmani: Ligji për shqipen me flamur evropian

Ligji për përdorimin e gjuhëve është bërë pjesë e Strategjisë Kombëtare të legjislacionit për integrim në Bashkimin Evropian. Kjo nënkupton se miratimi i tij do të bëhet sipas strategjisë së miratimit të ligjeve që janë me flamurin e BE-së dhe votohen brenda dhjetë ditëve nga inicimi i tyre në Kuvend.

Këtë për Alsat e konfirmoi zv/kryeministri i Maqedonisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani.

“Mbrëmë Qeveria, me propozim të sekretariatit për çështje evropiane programin nacional për miratimin e legjislaturës evropiane në të cilën tani, prej mbrëmë bën pjesë dhe ligji për përdorimin e gjuhëve me çka krijohet mundësia ligjore dhe korniza që ky ligj të marrë flamurin evropian dhe të shkojë në procedurë që parashihet për ligjet që dalin nga ky program kombëtar”, deklaroi Bujar Osmani, zv/kryeministër për çështje evropiane.

Osmani thotë se teksti i ligjit mbetet ashtu siç është dakorduar paraprakisht nga LSDM-ja dhe partitë shqiptare të koalicionit dhe pritet që të kalojë në seancat e ardhshme të Qeverisë dhe më vonë në Kuvend. Për këtë dhe reforma të tjera që janë në shërbim të procesit të integrimeve, Osmani nuk pret pengesa nga opozita.

“Mendoj që Parlamenti do të gjejë mundësinë për të realizuar këto reforma. Ajo çfarë ne duam të bëjmë është t’i ndajmë reformat që kanë të bëjnë me integrimin në nivel mbi-etnik dhe mbi-partiak. Të arrijmë marrëveshje qeveri-opozitë, por edhe komuniteti shqiptar me komunitet maqedonas që për çështjen e integrimit dhe të reformave do të arrijmë konsensus dhe do të jemi në një zë. Do të mund të debatojmë për temat tjera në Kuvend, do të mund të bllokohemi mes vete për temat tjera, por jo edhe për çështjet e integrimit”, shtoi Osmani.

Reformat e tre mujorit të parë, sipas tij, kryesisht nuk kërkojnë shumë ndryshime ligjore për shkak të periudhës së shkurtër kohore dhe zgjedhjeve të parapara lokale.