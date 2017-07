“As deputetët e PAN-it nuk votojnë bashkëqeverisjen me Listën Serbe”

Bashkimi me Listën Serbe për të qeverisur vendin është tradhti ndaj popullit, sipas Agim Bahtirit nga AKR-ja.

Nënkryetari i partisë së Behgjet Pacollit, thotë se ka edhe deputetë të PAN-it që do të votonin kundër qeverisjes që mund të jetë e kushtëzuar nga deputetët serbë.

“Nëse i kanë numrat le të udhëheqin, por po ju them se nuk i kanë numrat as ata që janë brenda koalicionit. Edhe brenda PAN-it do të votojnë kundër. Nuk e kushtëzon qeverinë tonë të ardhme me Listën Serbe. Nuk e dimë a është kryeministër Haradinaj, apo dikush tjetër nga Beogradi. Kushtëzimi i Beogradit për një ego të tyre nuk është i pranueshëm për qytetarët e Kosovës. E dimë qëndrimin e tyre. Për çdo shqiptar është i papranueshëm. Ata që hyjnë në koalicion me ta edhe duan ta bëjnë qeverinë me ta, kjo nuk do koment. Kjo është tipike tradhti”, ka thënë ai në Interaktiv të KTV-së.