Yee: Ballkani as brenda 30 vjetësh nuk do të hyjë në BE

Brian Hoyt Yee, zëvendësndihmës i sekretarit shtetëror të SHBA-së, në një intervistë për javoren e Beogradit NIN, ka thënë se rajoni i Ballkanit nuk do të hyjë në Bashkimin Europian as brenda 30 vjetësh, transmeton Koha.net.

"Prioritet numër një duhet të jetë përparim ekonomik. Shumica e shteteve ka rritje ekonomike nga 3 – 4 për qind, por as me këtë rritje e as me rritjen prej 6 për qind, nuk do të arrihet mesatarja e BE-së gjatë tri decenieve të ardhshme. Ne nuk po i mbyllim sytë ndaj korrupsionit të politikanëve në Ballkan, ndërsa për zgjedhjen e liderëve përgjegjës janë qytetarët", ka thënë Yee.