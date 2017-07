“Qeveria Mustafa mundi, por s’e zhbllokoi liberalizimin e vizave”

Demarkacioni, asociacioni..., ushtria dhe liberalizimi i vizave duhet të jenë temat prioritet për kryeministrin e ardhshëm.

Me përfundimin e këtyre çështjeve, sipas kryetarit të Nisma për Kosovën, fokusi duhet të kthehet nga zhvillimi ekonomik.

Hapi i parë që do të bënte Limaj karshi demarkacionit do të ishte një kërkesë për bisedë me Malin e Zi. Tutje do të ishte ballafaqimi i fakteve, ekspertëve që e kundërshtuan dhe atyre që e mbështetën demarkacionin.

Limaj beson se Haradinaj do të duhej t’i ftojë të gjitha grupet për bisedime duke theksuar se shqetësimi i tij nuk është i orientuar kah Lista Serbe dhe pjesëmarrja e tyre në qeverisje aq sa në funksionalitetin e qeverisë së re.

“Unë pres që kandidati ynë të ulet e të diskutoj me të gjitha grupet. Secili grup ka kërkesat e veta po pastaj akomodimi i këtyre kërkesave është çështje tjera. Unë nuk kam telashe me Listën Serbe, unë kam shqetësime për qeverinë time, a do të jetë transparente, a do t’i përmbush qëllimet e veta”, ka thënë ai në Rubikon të KTV -së .