Haradinaj më 10 maj: Vijë të kuqe koalicionit me LDK-në e PDK-në

Presidenti i AAK-së, Ramush Haradinaj, në një konferencë për media më 10 maj i ishte gëzuar lajmit për rrëzimin e qeverisë Mustafa dhe kishte thënë se partia e tij i ka vënë vijë të kuqe koalicionit të mundshëm me PDK-në apo LDK-në.

“Nuk ka asnjë marrëveshje me partitë në pushtet. AAK, vi të kuqe me partitë në pushtet. AAK ka një marrëveshje me Nismën, por jo me partitë në pushtet”, ishte shprehur kreu i AAK-së.

Megjithatë, partia e tij sot arriti në minutat e fundit të afatit për koalicione marrëveshje për koalicion parazgjedhor me PDK-në dhe Nismën.

Në orën 1:00 pritet të mbahet konferencë për media në të cilën do të jepen detajet nga marrëveshja e minutave të fundit.