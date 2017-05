Sa janë të rëndësishme ngjyrat për shitjen e telefonave

Goxha shumë, me sa duket. Të paktën kështu thotë Doogee, që paralajmëron në këtë aspekt, dhe na ofron disa krahasime të telefonave të vet dhe prodhuesve të tjerë. Theksi këtë herë nuk ishte në dizajn ose performancë, por në ngjyrë.

Që nga lindja e smartphoneve dominojnë ngjyra e zezë dhe e bardhë. Më vonë, disa prodhues filluan ta ndryshojnë tashmë ofertën e vjetër, siç bëri Apple me iPhone me ngjyrë ari, shkruan sot Koha Ditore.

Me këtë Apple e nisi një trend të ri dhe ngjyrën prej ari e vendosi në mesin e opsionit të tretë më të zakonshëm në botën e telefonave mobilë, menjëherë pas ngjyrës tashmë monotone të zezë ose të bardhë.

Një nga ata që me besnikëri i ndjekin trendët është Doogee, i cili më pas bashkëpunon me shtëpinë dizajnuese spanjolle me qëllim që produktet e tyre të jenë sa më tërheqëse për klientët... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

