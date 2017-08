Napoli dhe Sevilla do të jenë pjesëmarrës në sezonin e ri të Ligës së Kampionëve pasi kanë arritur të fitojnë ndeshjet kualifikuese.

Napoli mposhti Nicen me rezultat 2 me 0 [0:4 rezultati i përgjithshëm] ndërsa Sevilla mposhti Basaksehirin e Turqisë me rezultat të përgjithshëm 4 me 3, derisa ndeshja e zhvilluar sonte përfundoi 2 me 2.