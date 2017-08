Teksasi pret me frikë uraganin “Harvey”

Teksasi bëhet gati për uraganin “Harvey”, që besohet se do të jetë stuhia më e rëndë që prek tokën amerikane në 12 vite. “Harvey”, aktualisht një stuhi e kategorisë së dytë në gjirin e Meksikës, pritet të përplaset në bregdetin qendror të Teksasit në orët e vona të së premtes, ose në orët e para të së shtunës.

Qendra kombëtare e uraganëve paralajmëroi për përmbytje vdekjeprurëse në Houston dhe rrethina. Stuhia parashikohet të sjellë 97 cm shi, erëra deri në 210 km në orë dhe niveli i ujërave të detit mund të ngrihet deri në 3.5 metra në pikun e stuhisë, transmeton tch.

Autoritetet vazhdojnë t’u bëjnë thirrje njerëzve të bëjnë përgatitjet e fundit, pasi koha po mbaron. “Harvey” u forcua, duke u kthyer nga stuhi tropikale që ishte të enjten, në stuhi të katogorisë 2 aktualisht, e mund të arrijë në kategorinë 3 kur të prekë tokën në Teksas.

Agjencia Federale të Menaxhimit të Emergjencave tha se, Teksasi do të goditet nga një katastrofë natyrore shumë e fuqishme dhe shprehu shqetësimin se shumë qytete përgjatë bregut të prekur nga uragani i kanë shpërfillur paralajmërimet për evakuim.

Uraganët fillojnë të dobësohen kur hyjnë në tokë, por parashikuesit thonë se, kësaj here, kjo stuhi do të ndjekë një drejtim të pazakonshëm: do të qëndrojë për pak çaste në tokë, pastaj do të kthehet prapë në det, për t’u kthyer për së dyti në zonat e ulëta bregdetare.

Teksanët që jetojnë pranë gjirit kanë vendosur thasë prej rëre rreth shtëpive, veçanërisht në zonat më të rrezikuara, e janë vënë në radhë në supermarkete për të blerë ujë dhe ushqime mjaftueshëm sa për të përballuar disa ditë trazirash. Uragani i fundit që ka goditur bregun e Teksasit ka qenë 14 vite më parë.