Kusht i Nismës për Veselin e Haradinajn, dy ministri

Deputeti i Nismës për Kosovën, Haxhi Shala ka paralajmëruar se nëse kjo parti nuk udhëheq me Bujqësinë dhe Mirëqenien Sociale, atëherë ai personalisht, por edhe tjerë deputetë të Nismës nuk do ta votojnë as Kadri Veselin për kryetar Kuvendi, por as Ramush Haradinajn për kryeministër.

“Ne kemi bërë fushatë me këto premtime dhe unë jap përgjegjësi për votuesit e mi që kam marrë vota me këto premtime. Por, nuk besoj se kjo do të jetë e nevojshme sepse ne do të udhëheqim me këto dikastere”, ka thënë Shala në Interaktiv.

Ai ka thënë se përgjegjësia për votat në krijimin e institucioneve i takon më së shumti Kadri Veselit dhe Ramush Haradinajt, si parti më të mëdha në koalicion.

Deputeti i Nismës ka shtuar se ka diskutime që menjëherë pas zgjedhjes së Kryesisë së re të Kuvendit dhe kryetarit, të mblidhen për të thirrur seancë të njëjtën ditë ose të premten, ku do të votohet Qeveria.