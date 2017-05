Haradinaj: Do të krijojmë Fondin për investime në sektorin privat

Kandidati për kryeministër nga koalicioni PDK-AAK-Nisma, Ramush Haradinaj, ka premtuar se Qeveria të cilën ai shpreson ta qeverisë, do të krijojë një Fond për investime për sektorin privat.

Ai përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka thënë se sektori privat, bizneset e vogla dhe të mesme do të përkrahen më shumë.

Shkrimi i plotë i Haradinajt:

Fond për investime për sektorin privat - bizneset e vogla dhe të mesme!

Shumica e punësimeve në Kosovë ndodhë në bizneset e reja, të vogla dhe të mesme, por ato nuk po rriten, nuk po zhvillohen.

Roli i këtyre bizneseve në shtetin tonë është jetik për shkak të rëndësisë që kanë në zhvillimin ekonomik dhe në jetën e përditshme.

Qeveria ime do t’i përkrahë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që ato të mund të rrisin dhe zgjerojnë veprimtarinë e tyre – jo vetëm me fjalë, por me vepra.

Pikërisht, për këtë do ta krijojmë Fondin për investime për sektorin privat. Përmes këtij Fondi synojmë punësimin, zhvillimin dhe rritjen e bizneseve të vogla dhe të mesme në vend.

Përderisa ne do ta fuqizojmë dhe rrisim sektorin privat dhe do t’u japim mbështetje bizneseve, ne gjithashtu do t’i rrisim pagat në sektorin publik për 30%.

Jemi bërë bashkë për Kosovën, për qytetarët e Kosovës, për tu zhvilluar fuqimisht, për të marr vendime të guximshme dhe të ecim përpara drejt e sigurt.