Mustafa: PDK-ja e pengoi liberalizimin dhe themelimin e Ushtrisë

Kryeministri në largim i Kosovës, Isa Mustafa e ka shfrytëzuar rrjetin social Facebook që të drejtojë akuza kah PDK-ja.

Ai ka akuzuar ish-partnerin e koalicionit se e ka penguar dhe ka mashtruar me liberalizimin e vizave dhe me themelimin e Ushtrisë.

Sipas Mustafës, Kosovës i nevojitet një qeveri evropiane, e cila i ka të hapura dyert në Evropë dhe SHBA.

“Kosovës i nevojitet një qeveri dhe qeverisje evropiane. Qeveri e cila i ka dyert e hapura në Evropë dhe SHBA, dhe nuk diktohet nga asnjë vend fqinj. Populli e di se kush e pengoi liberalizimin dhe kush e mashtroi me themelimin e ushtrisë. As njëra dhe as tjetra nuk bëhen me deklarata parazgjedhore e as me protagonizëm dhe sidomos nga ata që penguan”, ka shkruar lideri i LDK-së.

Kujtojmë se zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë mbahen më 11 qershor.