Termokosi nis sezonin e ngrohjes

Ndonëse temperaturat gjatë ditës kanë kaluar mbi 25 gradë celsius, ngrohtorja e qytetit të Prishtinës, “Termokos” ka nisur sezonin ngrohës.

Sipas një njoftimi për media, kjo ndërmarrje sqaron se pas testeve të rrjetit dhe të pajisjeve të ngrohjes bazuar me rregulloren në fuqi, ka nisur furnizimi me ngrohje, raporton TV Arta.

“Termokos”-i thotë se mbrëmjet dhe mëngjeset përcillen me temperatura më të ulëta, dhe se furnizimi me ngrohje do t’i përshtatet ndryshimit të temperaturave të ajrit. Këtë sezon “Termokos”, do të bëjë përfshirjen në sistemin ngrohës të disa objekteve kolektive si dhe disa institucioneve, në kuadër të projektit të koogjenerimit.