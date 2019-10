Misioni i BE-së i jep notë pozitive procesit zgjedhor, pos për serbët

Kanë mbetur të kënaqur me atë që kanë parë deri të dielën në pjesën më të madhe të vendit, me përjashtim të zonave të banuara me shumicë serbe.

Vëzhguesit e zgjedhjeve të parakohshme që erdhën nga shtetet e BE-së, konsiderojnë se frikësimi dhe kërcënimet që serbët të votojnë për Listën Serbe, e ka cenuar procesin, raporton KTV.

“Komunat e kontrolluara nga Lista Serbe , si dhe Qeveria e Serbisë, i drejtuan serbët e Kosovës të votojnë vetëm për Listën Serbe, ndërsa kundërshtarët e tyre u denoncuan si anti-serbë. Kjo e kufizoi ushtrimin e së drejtës themelore demokratike për lirinë e shprehjes, tubimit dhe përfaqësimit, dhe për rrjedhojë, procesi zgjedhor për serbët e Kosovës nuk i përmbushi këto standarde demokratike”, ka thënë Viola von Cramon-Taubadel, kryesuese e misionit.

Në përmbledhje të gjetjeve, u theksua se disa kanale televizive kishin shkelur rregulloren për përmbajtjen me pagesë, çka konstatuan se KPM-ja, nuk ia kishte dalë të përmbushë obligimin e saj.

Po ashtu, edhe ueb-faqja e transmetuesit publik, RTK, sipas raportit, shpesh kishte bërë mbulim të njëanshëm në favor të PDK-së.

Financimi i fushatave të partive, mbetet një prej çështjeve problematike, për të cilën, i dërguari nga Parlamenti Evropian, Andrey Kovatchef, tha se shpreson të rregullohet nga qeveria e ardhshme.

“Korniza rregulluese aktuale nuk garanton transparencën dhe integritetin e financave partiake të fushatës. Përveç kësaj, shumë parti politike, e kanë interpretuar ligjin që të nënkuptojë se nga ta kërkohet të raportojnë vetëm për shpenzimet gjatë 10 ditëve të fundit të fushatës. Kjo në masë të ndjeshme e redukton, e ul transparencën. Përveç kësaj, ka pasur edhe pretendime që partitë në pushtet në të kaluarën, kanë ndarë kontrata të prokurimit publik, donatorëve të mëdhenj”, ka thënë Andrey Kovatchef, shef i delegacionit të PE-së.

Kovatchevi u ndal në faktin që edhe këto zgjedhje ishin të parakohshme, çka sipas tij, është tregues i mungesës së stabilitetit, me pritjet që qeveria e ardhshme ta çojë në fund mandatin, për të pasur mundësi të finalizojë reformat që lidhen me integrimin në BE.

zgjedhjet e parakohshme, në Kosovë erdhën 108 vëzhgues nga BE-ja, Norvegjia e Zvicra, që do të përcjellin procesin deri në certifikimin e rezultateve, për të dalë me raportin përfundimtar.