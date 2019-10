Kosova mirëpret emërimin e Grenellit emisar i SHBA-së për dialogun Kosovë-Serbi

Vetëm disa muaj pasi SHBA-ja emëroi Mathew Palmer-in si përfaqësues të posaçëm për Ballkanin Perëndimor, një tjetër zyrtar i Administratës amerikane do të jetë i përfshirë në dialogun mes Kosovës e Serbisë.

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, e ka caktuar ambasadorin amerikan në Gjermani, Richard Grenell, si të dërguar të administratës së tij në dialog.

Grenelli, i cili do të mbetet edhe ambasador në Gjermani, do t’i udhëheqë përpjekjet e SHBA-së, për t’i ndihmuar Kosovës dhe Serbisë në arritjen e një marrëveshjeje të paqes, e cila do të mund të rezultojë me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, ka bërë të ditur Shtëpia e Bardhë, raporton KTV.