Finlanda i kërkon Kosovës heqjen e taksës ndaj Serbisë

Ministri i Punëve të Jashtme të Finlandës, Pekka Haavisto, gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, ka kërkuar vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Ai, pas takimit me ministrin në detyrë të Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, është shprehur i shqetësuar për taksën e vendosur ndaj produkteve serbe.

Haavisto ka shtuar se janë të angazhuar në heqjen e vizave për kosovarët.

“Sa iu përket vizave, jemi duke punuar, por e dini se Këshilli i BE-së e ka fjalën e fundit dhe na duhen të gjitha mendimet lidhur me këtë, ndonëse jemi duke punuar në këtë. Ka disa çështje që nuk kanë përparuar aq shumë, sidomos negociatat me Serbinë. Këtu e keni përkrahjen tonë që të vazhdoni me negociata, këtë mesazh e kishim edhe në Serbi. Nuk na pëlqen lobimi kundër jush, ndonëse jemi të shqetësuar për taksën që e keni vënë, andaj shpresojmë që këtë mund ta lini anash dhe të vazhdoni me negociata”, ka thënë Haavisto.

Në anën tjetër, ministri Pacolli, i ka premtuar homologut të tij finlandez se Qeveria e ardhshme do të ketë më shumë kujdes në lidhje me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Pas takimit me Pacollin, shefi i diplomacisë finlandeze është takuar edhe me kryeministrin në detyrë, Ramush Haradinaj.