Këtë vit synohen 20 mijë hektarë më shumë grurë, ekspertët të shqetësuar me gjendjen në bujqësi

Këtë vit sipërfaqet e mbjella me grurë pritet të jenë rreth 20 mijë hektarë më shumë se vitin e kaluar. Ndërsa krahasuar me vitet e më hershme, sipërfaqet e mbjella me këtë kulturë bujqësore janë përgjysmuar.

Nga Ministria e Bujqësisë thonë se kulturat bujqësore do të subvencionohen me një shumë prej rreth 25 milionë euro. Por ekspertë të bujqësisë, thonë se kjo fushë është lënë anash nga qeveritë e mëparshme dhe se bujqit janë demotivuar për t’u marrë me mbjellje të grurit.