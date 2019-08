Përplasja e Haradinajt me të moshuarin në Mitrovicë, për autostradën në Dukagjin e Trepçën

Të dorëhequrit nga posti i kryeministrit, Ramush Haradinaj, nuk i kanë pëlqyer fjalët që ia ka thënë në fytyrë një qytetar, gjatë një debati në Mitrovicën e Jugut.

Qytetari, i cili nuk u prezantua me emër e mbiemër, e ka kritikuar Haradinajn për planet e Qeverisë tashmë në dorëheqje, për të investuar rreth një miliardë euro në autostradën e Dukagjinit, raporton KTV.

Duke i bërë pyetje kryeministrit në largim, ai sugjeroi se një investim përgjysmë më i vogël në ndërmarrjen publike Trepça, do ta forconte ekonominë e Kosovës më shumë se një autostradë një miliardëshe.

“Atë miliardin që e keni dhënë në autostradën Dukagjin-Pejë, a ka qenë më mirë që gjysmën e atij miliardi me ia dhënë Trepçës, që me u ngrit me shku me shtatë mijë punëtorë? Atëherë kur të vjen dhjetë vjetëshi, Kosova i thotë Zvicrës ti je ti, unë jam unë. Në kohën e komunizmin, Trepça e ka furnizuar Jugosllavinë 47 për qind dhe Jugosllavia nuk ka marrë asnjëherë kredi pa e nënshkruar Trepça. Sot janë 1400 punëtorë, deri me të njëzetin nuk i marrin rrogat, kur ia lëshoni Qeveria. S’ka. Pse nuk ka? Sepse dikush ia ka qitë gishtin me e shitë prapë Trepçën tonë, e nëse shitet edhe Trepça, çfarë po na mbetet neve?”, ka thënë ai.

Sipas mitrovicasit, secili kryeministër i pasluftës ka bërë dallime në investime, duke favorizuar zonat nga kanë ardhur.

Ai vlerësoi se dallime të tilla nuk duhet të bëhen, duke vënë në pah rëndësinë e Trepçës dhe synimet e Serbisë për të.

“Udhëheqësia duhet të dalë për një vendi, por drejtësia duhet të vijë në çdo vend njëjtë, po mendoj unë. Dukagjini e Peja e kanë pas një asfalt, nuk kanë qenë krejt të dërrmuar, por të vjen Trepça në këtë shkallë, sot, me njerëzit tanë, është një trup i madh. Sepse fuqia e Kosovës, gjithmonë, edhe e Jugosllavisë (ka qenë Trepça), shiko Serbia dëshiron ta marrë Trepçën, sepse patligjana e grunë (domate dhe grurë) ka boll ajo”, ka thënë më tej.

I pakënaqur me komentet e ish-punëtorit të Trepçës, Haradinaj iu drejtua duke i thënë se “është marre të flasësh ashtu për Pejën e Gjakovën”.

Kryeministri në dorëheqje, tha se falë Qeverisë së tij për herë të parë punëtorët kanë hise në Trepçë dhe ajo ka xhirollogaritë e saj.

Pasi u pajtua se gjendja e punëtorëve në Trepçë nuk është e mirë, Haradinaj i thuri lavde vetës

Mitrovicasi ka kritikuar edhe kryetarin e Mitrovicës, Agim Bahtiri, për mungesë investimesh në disa rrugë të paasfaltuara të Shalës të Bajgorës.