PSD-ja, vijë të kuqe PDK-së – preferencë për VV-në e NISMA-n

Partia Demokratike e Kosovës është subjekti i vetëm politik ndaj të cilit Partia Socialdemokrate ka vënë vija të kuqe, sipas kreut të saj Shpend Ahmeti.

Ai beson se zgjedhjet e parakohshme parlamentare janë alternativa e vetme, pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit të vendit.

Edhe pse mendon se partia e tij nuk mund të bazohet në koalicione, kryetari PSD-së nuk e përjashtoi mundësinë e ndonjë marrëveshjeje të tillë parazgjedhore, madje as me ish-partinë e tij Lëvizjen Vetëvendosje.

“Unë nuk e përjashtoj asnjëherë (koalicionin me VV-në). Mendoj që kur pyet a është i mundshëm, nuk e di në këto rrethana politike. Por, a do ta konsideronim? Patjetër se po. Ne e konsiderojmë përgjegjëse për situatën që e kemi sot Partinë Demokratike të Kosovës dhe do të ishte mirë, e kam thënë dhe vazhdoj ta them, edhe për PDK-në edhe për Kosovën, që PDK-ja të kalojë në opozitë”, ka thënë Ahmeti.

Megjithëse do ta preferonte krijimin e një blloku të majtë me Vetëvendosjen dhe Nismën Socialdemokrate, Ahmeti është skeptik lidhur me këtë, duke lënë të hapur mundësinë e koalicioneve tjera, përfshirë edhe atë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës.

“Për mua do të ishte më e dëshirueshmja një koalicion parazgjedhor i bllokut të majtë. Megjithatë, ne jemi socialdemokratë, Nisma është socialdemokrate dhe po ashtu Vetëvendosja është subjekt i majtë. Kështu që, po ta shikonim një zhvillim politik, do të ishte ndoshta më e dëshirueshme. Por, për shkak të rrethanave duhet të shohim diskutime e mundësi të tjera. Për neve janë 6 pika programore që i kemi futur si tepër të rëndësishme për programin qeverisës dhe për qeverinë e ardhshme. Ato do të jenë kushtet tona për të diskutuar çfarëdo koalicioni”, u shpreh ai.

Ahmeti njoftoi se partia e tij është duke u përgatitur për zgjedhje të parakohshme, ndërsa shtoi se ato duhet të ndodhin sa më shpejt që të jetë e mundur.