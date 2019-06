Vendimi i parë i Veselit në mandatin e dytë në krye të PDK-së – “pastrimi i partisë”

Një ditë pasi u kritikua për hipokrizi lidhur me deklaratat se PDK-ja do ta luftojë korrupsionin, kreu i kësaj partie, Kadri Veseli, doli me një vendim.

Pa përmendur emra konkret, Veseli, në një konferencë për media, tha se po liron nga detyra të gjithë të emëruarit politikë nga kjo parti, të cilët kanë aktakuza që ndërlidhen me dyshime për keqpërdorim të pozitës zyrtare, korrupsion ose nepotizëm.

Kreu i PDK-së deklaroi se partia që drejton nuk do të kandidojë e as nuk do të mbështesë kandidatët e asnjë subjekti politik që kanë aktakuza të konfirmuara.

Të liruar nga detyrat e tyre në poste publike, përkatësisht në Qeverinë e Kosovës, janë ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, i cili akuzohet në rastin “Pronto” dhe zëvendësministri i FSK-së, Agim Çeku, për rastin “Veteranët”.

I liruar nga detyra është edhe këshilltari i Veselit, Nijazi Kryeziu, i dyshuar në rastin “Pronto”.

PDK-ja, të dielën, mbajti konventën zgjedhore, ku kryetar u rizgjodh Kadri Veseli, derisa anëtarë të Këshillit Drejtues u zgjodhën edhe Beqaj, Kryeziu e Çeku.

Në mesin e të zgjedhurve në Këshillin Drejtues të kësaj partie janë të akuzuar edhe Adem Grabovci e Zenun Pajaziti për rastin “Pronto” dhe Ramë Buja, i cili sa ishte ministër i Arsimit në 2013-ën dyshohet se keqpërdori tender për mbikëqyrjen e objekteve të MASHT-it.

Ndërkohë, pjesë e Këshillit u zgjodh edhe Sokol Bashota, i dënuar me 6 muaj burg me kusht dhe një mijë euro gjobë për deklarim të rrejshëm të pasurisë.