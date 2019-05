Kurti: PDK-ja dhe Lista Serbe po punojnë me politika të përbashkëta

PDK-ja e Lista Serbe garojnë në zgjedhjet e komunave veriore me politika të përbashkëta, për arsye se dëshirojnë ndarjen e Kosovës.

Kështu deklaroi lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të kësaj partie, raporton KTV.

“Lista Serbe dhe PDK-ja nuk janë me kandidatë të përbashkët, por janë me politika të përbashkëta, për fuqizimin e ndarjes dhe copëtimit të Kosovës, por edhe për legjitimimin e strukturave kriminale të Serbisë në Kosovë. Dorën në zemër, vetë Lista Serbe, si subjekt i krijuar në Beograd e që vepron me komandë direkte të Vuçiqit, nuk do kishte mundësi të vepronte në Kosovë e kundër Kosovës, pa lejen dhe miratimin e PDK-së”, ka thënë Kurti.

Sipas tij, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, po e mbron taksën, sepse e dëshiron pushtetin.

Ai ripërsëriti se zgjedhjet dhe një Qeveri e re, janë mundësia e vetme për të kthyer besimin te qytetarët.

“Nga lotët e zisë e të krenarisë në këtë 20 vjetorin e pranverës 1999 duhet të kalojmë te entuziazmi e shpresa për 20 vjetët e ardhshme. Duke filluar me zgjedhje të reja për qeveri të re, për qeverisje të re, për kohë të re. Pa hajna në qeveri, pa Nazim Sahita në polici, pa lepurusha në prokurori, pa monopole në ekonomi, me prodhim e punësim, me drejtësi edhe gjyqësore edhe sociale, pa dallim, pra pa favore e privilegje, pa shfrytëzime e diskriminime”, ka thënë Kurti.

Para 151 delegatëve, kreu i Vetëvendosjes akuzoi krerët shtetërorë se për liberalizim të vizave, i hoqën Kosovës rreth 8 mijë hektarë tokë.

Kurti foli edhe për punësimet në Telekom, duke akuzuar Kompaninë “Devolli”, që, sipas tij, po punon për falimentimin e kësaj ndërmarrjeje, si dhe për ekonominë në vend.