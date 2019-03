Kundërshtimi i Zvicrës: Rishikimi i kufijve s’ka funksionuar kurrë në histori

Ambasadori i Zvicrës në Kosovë, Jean Hubert Lebet, ka dhënë mesazhe të qarta se ndryshimi i kufijve nuk duhet të jetë temë diskutimi në dialogun Kosovë-Serbi.

Ambasadori zviceran ka thënë se historia nuk njeh shtete që i normalizuan raportet me lëvizje të kufijve, andaj kjo, sipas tij, nuk duhet të ndodhë.

“Problemet ekzistuese nga konflikti do të vazhdojnë të jenë të pranishme, të kristalizuara nëpër të njëjtit kufij, të lëvizur vetëm disa kilometra larg. Kështu që, të njëjtat gjëra do të vazhdojnë të ekzistojnë, madje edhe do të bëhen më të komplikuara duke lëvizur kufijtë. Asnjëherë mos u detyroni të arrini një marrëveshje me zor. Asnjëherë nuk kemi shembuj ku një marrëveshje e shpejtë ka qenë afatgjatë”, ka thënë Jean Hubert Lebet.

Ambasadori zviceran Lebet, shtoi se kryesore është që një marrëveshje eventuale mes dy shteteve të zbatohet dhe të jetë gjithëpërfshirëse.

Në takimin e organizuar nga KDI-ja për dialogun, karriget mbeten të zbrazëta, pasi aty nuk erdhën dy bashkëkryesuesit e ekipit negociator, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti.

Mospërfillja e Limajt dhe Ahmetit për të marrë pjesë në këtë diskutim u kritikua nga organizatori i debatit.

Edhe panelistë të tjerë kundërshtuan idenë e ndryshimit të kufijve. Theksuan se Kosova është e papërgatitur për dialogun me Serbinë.

Kritika për krerët institucionalë, kanë bërë edhe panelistë të tjerë, duke theksuar se Kosova ende nuk po arrin të ketë unitet për procesin e dialogut.