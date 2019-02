Ziviq ministrja e dytë grua në Qeverinë Haradinaj, Beogradi “i fyer pse ajo s’është e Listës Serbe”

Dijana Ziviq të hënën është emëruar ministre e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.

Njoftimin e ka bërë kryeministri Ramush Haradinaj në faqen e tij në Facebook, ku ka shkruar se ajo do ta ketë përkrahjen e plotë të tij.

Ziviqi është emëruar në këtë pozitë, pasi Haradinaj e shkarkoi Nenad Rikallon e Listës Serbe, që iu kushtëzua nga PSD-ja, me votën për buxhet.

Por, në postimin e tij, Haradinaj nuk ka treguar nëse Ziviqi është pjesë e partnerit të tij të koalicionit, Listës Serbe.

KTV-ja ka pyetur për këtë Zyrën e Kryeministrit, por shkurt zyrtarë të Qeverisë kanë thënë se ajo është qytetare e Kosovës e komunitetit serb.

Jozyrtarisht raportohet se ministrja e re është pjesë e SLS-së së Sllobodan Petroviqit.

I menjëhershëm ka qenë reagimi i Beogradit për këtë emërim, që nuk është nga Lista Serbe.

“Është e pamundur të durohen çdo ditë të gjitha fyerjet e mundshme, ashtu siç është kjo e fundit kur Ramush Haradinaj emëron serbët jopartiakë për ministër të vet, e të cilët askush nuk i ka zgjedhur, për të treguar se është i gjithëfuqishëm. Serbia këtë nuk do ta pranojë, do ta ruajë dinjitetin dhe popullin e vet e do të përpiqemi ta ruajmë stabilitetin e paqen me çdo çmim, por nuk do të lejoj që të nënçmohet populli ynë dhe mos dhëntë Zoti, të sulmohet ai”, ka thënë Aleksandar Vuçiq, president i Serbisë.

Ndryshe, Dijana Ziviq bëhet gruaja e dytë pas Dhurata Hoxhës, në pozitën e ministres në Qeverinë e Haradinajt.